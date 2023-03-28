На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває тільки один підводний ракетоносій з чотирма ракетами "Калібр".

Під час повітряної атаки іранськими дронами-камікадзе 27 березня російські окупанти оминули південь, зауважила спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, держава-агресорка змінила тактику ударів.

"Цього разу нашу зону відповідальності не зачепили, але вочевидь було очікувано, що можуть піти і звідси. І, напевно, саме в цьому полягає нова тактика ворога – щоб роззосередити зусилля нашої ППО, заплутати її, але ця задумка їм не вдалась, враховуючи результати", - сказала Гуменюк.

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Окремо Гуменюк також зауважила, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває тільки один підводний ракетоносій з чотирма ракетами "Калібр".

"Це говорить про те, що ракетний удар імовірний, але не може бути масованого удару або готовності якоїсь надзвичайної ракетної атаки. Найімовірніше, будуть застосовані точкові удари. Більша у них ставка – на авіацію", - пояснила представниця "Півдня".

Масований пуск іранських дронів 27 березня – що відомо

Ввечері 27 березня у ряді областей України оголосили повітряну тривогу. Услід за цим прогриміли вибухи в Києві та Дніпропетровській області.

ППО вдалось знешкодити 13 "Шахедів" довкола Києва, уламки впали на адмінбудівлю (без жертв), ще два – у Дніпропетровській області: один влучив у місцеве підприємство і викликав пожежу.

Всього Повітряним силам вдалось збити 14 з 15 ірансько-російських дронів.

Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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