Вилучені ворожі боєприпаси та техніку Державне бюро розслідувань передало підрозділам Збройних сил України.

У звільненому від окупаційних військ місті Балаклія Харківської області виявлено запасний ворожий командний пункт з чималим арсеналом боєприпасів та техніки.

Про це Державне бюро розслідувань повідомляє у своєму Telegram.

"Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР також виявляють й цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ", - зазначено у повідомленні.

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Окупанти обладнали командний пункт в одному з будинків.

"З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований. Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами, серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців", - інформують у бюро.

Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти захопили Балаклію на початку березня. Наприкінці серпня захисники України пішли у великий контрнаступ, і Балаклія стала першим містом, із якого він почався. 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про звільнення Балаклії.

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