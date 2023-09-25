Опір знешкодив трансформаторні установки між ЖМР 23 і селом Старий Крим.

У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани знеструмили базу російських окупантів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram. Він зазначив, що опір знешкодив трансформаторні установки між ЖМР 23 і селом Старий Крим, які забезпечували електрикою базу окупантів.

"Вогняний опір супроводжувався яскравими спецефектами у вигляді чорного диму і, як наслідок, підвищеним рівнем тривожності", - прокоментував Андрющенко.

Рух Маріуполь.Опір також оприлюднив знімки пожежі.

Ситуація в Маріуполі

У Маріуполі окупанти намагаються викорінити все те, що нагадує про приналежність міста до України. Там вони знищують історичні пам'ятки. Росіяни активно вишукують проукраїнськи налаштованих громадян серед місцевого населення. Однак у них нічого не виходить.

Так, за даними Андрющенка, пару днів тому невідомі вмикали гімн України. На них відразу ж донесли, однак, прибулі на місце окупанти зловити нікого не змогли.

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