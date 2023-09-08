В одному з випадків тіла трьох російських військових знайшли на місцевому пляжі. Їх хтось склав рядком.

У тимчасово окупованому Маріуполі знаходять тіла мертвих російських військових.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради. "2 вересня зʼявилася інформація про те, що пʼятьох російських військових втопили в Азовському морі. Їхні тіла виявили на пляжі", - зазначається у повідомленні.

В міськраді зазначили, що про смерть окупантів повідомив один з російських Телеграм-каналів з посиланням на власні джереда в так званому "мвс днр". В повідомленні уточнюється, що тіла трьох окупантів знайшли на місцевому пляжі і вони лежали в ряд.

Відео дня

"Хто і чому їх вбив - невідомо. Маріуполь стає небезпечним для російських військових. Спротив людей в дії!", - прокоментували в міськраді.

Крім того, радник міського голови Петро Андрющенко також повідомив про ліквідованого в місті росіянина. "Сьогодні Маріупольський Спротив повідомив про ліквідацію ще одного військового. Позначивши місце знаходження "подкідеша"", - написав Андрющенко.

Він зауважив, що через деякий час поліція окупантів в районі пляжу Піщаний виявила труп росіянина в позначеному місці.

Ситуація в Маріуполі

Кілька днів тому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав будні в окупованому росіянами місті. Він уточнив, що відео знято у Центральному районі, у 23 житловому мікрорайоні, який в даний час є найбільш заселеним у місті. На відео видно, що урни переповнені сміттям, тому воно валяється на землі. А на лавках, розташованих неподалік сплять п'яні чоловіки.

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