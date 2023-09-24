При цьому вночі у місті лунав гімн України.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив чергову "порцію" реалій міста. Він зауважив, що гауляйтерам і колобарантам байдуже до місцевих людей, адже все що їм треба це показувати красиву картинку для РФ.

"Фасади декількох показушно відбудованих будинків не в змозі приховати зруйновані вщент квартали міста та безіменні могили мирних жителів у дворах…", - констатував чиновник.

Андрющенко зауважив, що на один відбудований будинок приходяться сотні знищених окупантами, мешканці яких залишились без даху над головою та не мають за що жити.

"Маріуполь - зруйноване місто та мешканці-безхатькі, яких окупанти просто кинули вмирати", - зазначив радник мера міста.

Крім того, він додав, що гайляйтер Пушилін повернув комендантську годину на території всієї окупованої частини Донецької області.

"В Маріуполі комендантську годину було скасовано майже рік тому. Тепер - знов привіт. Тривожність окупанта якось стрімко пішла вгору. З прекрасного - одночасно з введенням заборони на перебування на вулиці заборонено будь-які прояви громадської непокори", - зауважив Андрющенко.

При цьому він зауважив, що в окупованому Маріуполі пролунав гімн Ккраїни. Це відбулося вчора вночі по пр. Будівельників.

"Мріупольці увімкнули Гімн України. Через 15 хвилин за доносом мраZоти прилетіли поліцаї, але нікого не знайшли. Вже. Місто чекає. Місто бореться", - підкреслив він.

Ситуація в Маріуполі

За час окупації росіяни послідовно знищують у місті все, що нагадує його приналежність до України. При цьому вони ведуть начебто відбудову Маріуполя. Самі ж жителі зіткнулися з відсутнісю медичного обслуговування, нестачею продуктів і антисанітарією в місті.

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