У тимчасово захопленому місті унаслідок вибуху машини колаборанта загинув водій.

В тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області підірвали автомобіль колаборанта, депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка, його госпіталізовано.

О 12.30 біля приватного будинку Булюка на вул. Маріїнській вибухнув автомобіль колаборанта, про це у Telegram повідомляє Скадовська міська рада.

"Віталій Булюк з пораненнями доставлений до однієї з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової", - сказано в повідомленні.

Відео дня

В міськраді зазначають, що після події кілька кварталів навколо будинку та центр міста були оточені, проводять обшуки та перевірки документів.

"Місто закрили на в'їзд та на виїзд. На під’їздах до міста заблоковано весь транспорт - шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі. Окупанти забули, що вони на чужій землі. Колаборанти вважають, що здобувши владу здобули безпеку. Нагадуємо, що ні колаборантам, ні окупантам на Скадовщині не раді. Вас усіх чекає один кінець - втеча чи чорний мішок", - сказано в повідомленні міськради.

Хто такий Віталій Балюк - що про нього відомо

У травні 2022 року заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) депутату Херсонської обласної ради Віталію Балюку.

За даними слідства, підозрюваний після вторгнення збройних сил РФ на територію України погодився на співпрацю з представниками держави-агресора.

Депутат виступив з ініціативою початку митного оформлення товарів на Херсонській митниці, а також надав згоду на зайняття посади голови так званої "Херсонської митниці" при окупаційній владі РФ. Він звернувся до працівників Херсонської митниці Держмитслужби України, які перебували на території м. Херсон та Херсонської області, з пропозицією продовжити роботу під його керівництвом.

В окупаційній владі Булюк був одним з "заступників" голови "облдержадміністрації" Володимира Сальдо.

Довідка УНІАН. Росіяни окупували курортне місто Скадовськ майже на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну. Варто зазначити, що також супротивнику швидко вдалося захопити Херсон.

9 листопада вороги заявили, що покидають правобережжя Херсонської області, і вже 11 числа українські воїни зайшли в Херсон.

Вас також можуть зацікавити новини: