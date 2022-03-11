Одна бомба влучила в житловий корпус: половина будинку знищена, в іншій половині вціліли лише стіни. Про постраждалих не повідомляється.

У ніч проти 10 березня у Сумській області російсько-окупаційні війська з авіації скинули п’ять бомб на територію дитячого табору "Зоряний" біля села Вільшанка ("Хімпромівський").

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Одна бомба влучила в житловий корпус: половина будинку знищена, в іншій половині вціліли лише стіни. Про постраждалих не повідомляється.

Також повністю розбиті приміщення котельні. Зараз там вимкнені всі комунікації та немає опалення. Від ударної хвилі в таборі вибило всі вікна та двері.

Ситуація на Сумщині