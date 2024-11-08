Вони воювали на різних напрямках фронту.

У п'ятницю, 8 листопада, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення в Україну тіл 563 полеглих оборонців країни:

"Вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ".

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, а правоохороннці та судово-медичні експерти встановлять їхні особи.

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Обмін тілами

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Україну повернули тіла 501 українського полеглого захисника. Тоді репатріювали 382 українських військовослужбовця, які воювали на Авдіївському напрямку, та 56 - на Бахмутському.

Також додому повернули 45 тіл оборонців Мар’їнського напрямку, шість - Вугледарського, чотири - Запорізького та сім бійців, які воювали на Луганському напрямку. Крім того, Росія віддала тіло одного військового зі свого моргу.

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