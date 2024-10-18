Йдеться про тіла оборонців України, які загинули на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Вугледарському та Запорізькому напрямках.

В Україну повернули тіла понад 500 українських полеглих захисників, що боронили державу від російських загарбників на різних напрямках фронту. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

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Також сказано, що полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників різних державних органів та установ.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - йдеться у повідомленні.

Водночас, після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Російські окупанти страчують полонених

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня російські загарбники розстріляли 9 українських військовослужбовців, які потрапили в полон у Курській області. Це сталося в районі населеного пункту Зелений Шлях.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі розстріли - це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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