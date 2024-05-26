Станом на вчора було відомо про 5 загиблих.

У Харкові станом на ранок 26 травня більше ніж удвічі збільшилась кількість загиблих через вчорашній російський бомбовий удар по гіпермаркету "Епіцентр".

Про це повідомив сьогодні вранці начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Як відомо, вчора ввечері було відомо про 5 загиблих, близько 40 постраждалих та 17 зниклих безвісти.

"На жаль, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей", - написав посадовець на своєму каналі у Telegram.

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Оновлено 8:11. Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв зросла вже до 12 осіб. При цьому, 10 з них ще неопізнано.

"Травми отримали 43 людини. Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець. Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів", - йдеться у заяві.

Обстріли Харкова

Протягом суботи, 25 травня, російські окупаційні війська кілька разів обстрілювали Харків.

Зокрема, загарбники вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" у Харкові вдень 25 травня авіабомбами УМПБ Д-30.

Ввечері росіяни завдали ще одного удару по Харкову, вже четвертого за день. Місцева влада повідомила, що окупанти обстріляли центральну частину міста. Вже відомо про 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них – 13-річний хлопець.

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко заявив, що росіяни знали, куди вони б'ють. Боєприпас УМПБ Д-30 має достатню точність.

"Те, що заклали, в усякому разі, з якимось відхиленням – може бути десяток метрів, не більше. Він влучає саме туди, куди його направляли. Тому якщо росіяни хотіли попасти по гіпермаркету – вони, власне, туди і направили ці координати і занесли в систему наведення цього боєприпасу", – пояснив Романенко.

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