Його зафіксував АТЕШ.

У бухту Севастополя зайшов небезпечний корабель РФ проєкту 22800 "Каракурт". Появу малого ракетоносія в тимчасово окупованому Криму фіксують партизани.

Члени руху АТЕШ зазначають, що йдеться про ще одну одиницю Чорноморського флоту РФ. Як доказ організація навела фото.

"Сьогодні, у Севастопольській бухті ми помітили захід малого ракетного корабля проекту 22800 "Каракурт"", - заявив АТЕШ.

Партизани натякнули, що в арсеналі ЧС РФ кораблів такого типу фактично не залишилося. На плаву в росіян є лише "Циклон". Його "побратима" (корабель "Аскольд") пошкодили в рамках удару по заводу "Затока" ще 2023 року - фактично за місяць до здачі в експлуатацію, згадав АТЕШ.

Усі інші судна проєкту 22800 "Каракурт" перебувають у стані побудови, додали партизани.

Вони закликали офіцерів російського флоту виходити на контакт, якщо ті готові піти проти путінського режиму, пообіцявши допомогу.

"Ми готові Вам допомогти, так як допомогли вже багатьом військовим, які до нас звернулися", - написав АТЕШ.

Україна позбавила боєздатності третину кораблів РФ

На тлі старанної роботи української розвідки, ВМС та інших військових структур, задіяних у спецопераціях проти кораблів Росії, представник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук потішив новинами.

За словами спікера, Україна позбавила боєздатності третину кораблів ворога в Чорному морі за час повномасштабної війни. Йдеться як про повну ліквідацію, так і про випадки, коли цілі отримували значні пошкодження. Як відомо, в останніх атаках "прилітало" по десантних кораблях РФ "Костянтин Ольшанський", "Ямал" і "Азов". Також був атакований корабель-розвідник "Іван Хурс".

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