Через глушіння сигналу GPS патруль місії втратив один із безпілотників неподалік окупованого Донецька.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти вчергове перешкоджали роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та глушили її безпілотники.

Як повідомляє штаб операції Об’єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 23 березня, місія зафіксувала факти обмеження свободи пересування своїх патрулів.

Читайте такожКулеба: війну на Донбасі можна припинити за тиждень, якщо РФ погодиться вивести військаТак, на блокпосту поблизу населеного пункту Ізварине найманець збройних формувань РФ наказав патрулю місії залишити цей район, мотивувавши це "наказами від командирів".

Крім того, вранці 22 березня безпілотний літальний апарат СММ малого радіусу дії здійснював два планових польоти над непідконтрольною територією поблизу населеного пункту Спартак, що за 9 км від Донецька. Під час польоту патруль місії зафіксував 8 пострілів зі стрілецької зброї в бік безпілотника та глушіння його сигналу GPS.

Команда місії приземлила БПЛА та, перемістившись на північно-західну околицю Донецька, продовжила роботу. Однак, десь о 10:00 на відстані близько 2 км від патруля безпілотник знову почав втрачати сигнал GPS внаслідок глушіння, після чого команда СММ втратила над ним контроль. Повернути безпілотник не вдалося.

"БПЛА місії зазнавали перешкод глушінням і під час роботи поблизу населених пунктів Веселе та Лебединське на Донеччині та поблизу Золотого на Луганщині", - додали у штабі.

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Автор: Антоніна Доломанжи