Росія атакувала 'Іскандером' підприємство на Одещині: є загиблий та поранені

Сталося займання автотехніки та паливних ємностей, зруйновано складське приміщення.

Російська окупаційна армія вечері 21 червня атакувала Одещину ракетою "Іскандер", є загиблий та поранені. Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства, яке знаходиться в Одеському районі.

Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Також зруйновано складське приміщення.

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"На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждало. Інформація щодо постраждалих та наслідків ворожої атаки уточнюється", - повідомив посадовець.

Зараз на місці працюють усі екстрені служби.

Атаки РФ по Одещині: останні новини

Як писав УНІАН, ввечері 18 червня в акваторії Чорного моря армія РФ атакувала безпілотниками два цивільні іноземні судна, які рухалися на вихід з портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" розповіли, що судна рухались Українським морським коридором. Внаслідок атаки загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них – тяжкі. На судні під прапором Сент-Кіттс і Невіс троє членів екіпажу зазнали легких поранень.

8 червня окупанти завдали дронового удару по Одесі - сталося влучання у зупинку громадського транспорту у Київському районі міста. Поранення отримали водій маршрутки та дві жінки, які очікували транспорт. Зокрема, у важкі поранення отримали 65-річна жінка та 55-річний чоловік.

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