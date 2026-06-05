РФ атакувала Одещину балістикою: уражено важливий логістичний об’єкт, є поранені

Окупанти влучили в об’єкт, який забезпечує критично важливу логістику регіону.

Вдень 5 червня російська окупаційна армія завдала по Одеській області удару балістичними ракетами – уражено важливий об’єкт інфраструктури, поранено цивільних.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, від ворожої атаки постраждали дев’ять цивільних людей: чоловіки віком 19-63 роки. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні.

"У восьми травмованих – поранення середнього ступеня тяжкості, 61-річний чоловік перебуває у тяжкому стані. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - наголосила Верба.

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За даними віцепрем’єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною влучили в об’єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одеського регіону.

За даними посадовця, поранення отримали восьмеро дорожніх працівників, двоє з яких – у тяжкому стані.

"Це люди, які забезпечували роботу транспортної мережі та виконували свої щоденні обов’язки", - підкреслив Кулеба.

За його словами, усім постраждалим надається допомога. Триває ліквідація наслідків ударів. На місцях працюють усі профільні служби.

Кулеба додав, що сьогодні вдень армія РФ атакувала підприємство на Київщині, яке виробляло молочну продукцію для дітей. Там загинули чотири людини. Також пошкоджено унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому обʼєкті.

Ворожий удар по молокозаводу на Київщині

РФ 5 червня атакувала завод "Яготинське для дітей" у селі Згурівка Броварського району Київської області. Постраждали люди, які там працювали. Зокрема, загинули чотири робітники, щонайменше сім зазнали поранень. На підприємстві внаслідок удару зайнялася пожежа, частково зруйновані конструкції.

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