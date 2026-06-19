Росія атакувала два іноземні цивільні судна у Чорному морі: є загиблий та поранені

Окупанти завдали удари безпілотниками по суднах, які здійснювали рух морським коридором.

Російська окупаційна армія атакувала два цивільні іноземні судна в акваторії Чорного моря, один моряк загинув, ще 5 людей поранено. Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вчора ввечері ворожі БпЛА атакували два іноземних цивільних судна, які рухалися на вихід з портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. На одному з суден в результаті атаки загинув член екіпажу, ще двоє отримали поранення. На іншому зазнали поранень троє членів екіпажу", - повідомив посадовець.

За його даними, наразі судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації.

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"Ці атаки - чергове свідчення терористичної суті ворога, який цілеспрямовано вбиває цивільних та ставить під загрозу продовольчу безпеку світу", - підкреслив Кіпер.

Як уточнили у державному підприємстві "Адміністрація морських портів України", безпілотники атакували цивільні судна, які перебували в акваторії Чорного моря та здійснювали рух Українським морським коридором.

"Внаслідок атаки загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них – тяжкі... Також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень", - повідомили у підприємстві.

Зазначається, що це черговий доказ того, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом агресора - цивільні екіпажі, торгівельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів.

"Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права та свободи судноплавства. Терор проти цивільних моряків і торгівельних суден має отримати чітку міжнародну оцінку та рішучу реакцію світової спільноти", - наголошують в АМПУ.

Російські удари по портах Одещини

Як писав УНІАН, 10 червня Росія ударними БпЛА атаковала у Чорному морі два суховантажних судна під прапором Барбадосу та Панами, які прямували морським коридором. Одне із них прямувало до порту Великої Одеси під завантаження металу. Інше, завантажене пшеницею, виходило з українського порту. На борту одного із суден виникла пожежа. Попри пошкодження, обидва суховантажі продовжили рух. У той день окупанти кількома хвилями ударів атакували південь Одеської області - під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура.

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