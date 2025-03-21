Пєсков стверджує, що армія РФ виконує накази Путіна.

У Кремлі після масованих ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема Одеси, цинічно заявили, що обіцяли не атакувати лише енергетику.

Як повідомляють росЗМІ, відповідну заяву зробив прес-секретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков. Згідно з оприлюдненим аудіозаписом, спочатку він сказав, що Києву "не можна довіряти", а потім уже, що наказ Путіна утримуватися від ударів діє, і ЗС РФ його виконують:

"Наказ верховного головнокомандувача діє. І російські збройні сили утримуються наразі від ударів по енергетичній інфраструктурі України, відповідно до тієї домовленості, яка була досягнута між США і Росією".

Масовані атаки по Україні

Як відомо, вчора армія РФ атакувала дронами Одесу, під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, у місті спалахнули масштабні пожежі.

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Пошкоджено та зруйновано багатоповерховий будинок, два торгові центри, магазини, станцію техобслуговування, автосалон, склади приватного підприємства, гіпермаркет та автомобілі. Троє 17-річних юнаків отримали опіки. Крім того, на Новогородському кладовищі понівечено 50 могил, із них три десятки - зруйновано повністю.

Уранці президент Володимир Зеленський заявив, що з четверга Росія атакувала Україну більш ніж двома сотнями дронів і авіабомбами. Постраждали Одеська, Запорізька, Сумська, Київська, Хмельницька та Чернігівська області. У Запоріжжі поранено шістьох людей, серед яких 4-річна дитина. У місті пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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