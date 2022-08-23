Російська Федерація продовжує формувати так звані добровольчі загони. Найманцям обіцяють надбавки і зарплати понад 3 тисячі доларів.
Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни.
Згідно з даними ISW, російські окупанти в Запорізькій області замасковано проголосили незалежність регіону. При цьому вони видають українців, які в'їжджають в окупований Регіон, за шукачів притулку.
Крім того, повідомляється, що війська РФ здійснили локалізовані Бойові атаки на північний захід і південний схід від Ізюма. Окупанти продовжували наземні атаки на південний схід від Сіверська і на північний схід і південь від Бахмута. Крім цього, загарбники продовжували спроби просування з Північної і Західної околиць Донецька і завдали ударів на північний захід від Донецька.
Також російські війська домоглися незначних успіхів на напрямку Миколаїв-Херсон.
У той же час в Росії продовжили формувати так звані добровольчі загони і вербувати добровольців в російські спецслужби. Тільки в Приморському краї 22 серпня оголосили про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону "Арсеньєвський". Їх головне завдання-евакуації пошкодженої військової техніки, її ремонт та повернення на передову.
Станом на 22 серпня в батальйон вже вступили 140 з 280 запланованих добровольців. Новобранцям у віці від 18 до 60 років запропонували одноразову надбавку за вступ до армії в розмірі 300 тисяч рублів і місячну зарплату в розмірі 200 тисяч рублів.
Як раніше повідомляв УНІАН, Російські контрактники намагаються звільнитися, щоб більше не воювати проти України. Матері окупантів вимагають їх повернення додому або поліпшення умов їх "служби".