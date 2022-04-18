За даними РНБО, військові РФ можуть вдатися до провокацій на Великодні свята, заздалегідь звинувативши в них українську армію.

Російські окупанти можуть вдатися до провокацій на Великодні свята, заздалегідь звинувативши в них українську армію.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, мова йде про провокації в тих місцях, які безпосередньо знаходяться у релігійних спорудах. Це може бути не тільки на території України, але й на території РФ.

"Наша розвідка відпрацьовує ці сигнали і надає нам інформацію, з якої ми бачимо, що росіяни можуть підірвати будь-який храм у Москві або в Ростові і звинуватити в цьому нас. Ми кажемо, що це точно не наша робота. Ми храми точно підривати не збираємося", - зазначив секретар РНБО.

Він підкреслив, що "наносити шкоду ворогу ми будемо в будь-якій точці світу, якщо це наш ворог". "Те що, стосується храмів, особисто коли йдеться про Великодні свята, – ми точно цим питанням займатися не будемо. Чи буде цим займатись наш ворог? Буде обов’язково, бо це їхня сутність. Для них свято чи не свято не має значення. Вони не мають відношення до Бога", - констатував Данілов.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін зазначив, що Національна поліція готується до активізації диверсійних груп на території України на період Великодніх свят. За його словами, поліція разом з спецслужбами вживатимуться додаткові заходи з метою забезпечення безпеки прихожан.