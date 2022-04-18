Українські військові відійшли від Кремінної для перегрупування.

У Кремінній окупанти обстріляли "швидку", що виїхала за пораненою цивільною людиною. Лікарі хотіли врятувати чоловіка, який намагався виїхати з міста, але потрапив під ворожий вогонь.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він нагадав, що сьогодні окупанти розстріляли людей, які намагалися виїхати із захопленого окупантами міста Кремінна, четверо загинули.

Там на місці обстрілу була ще одна важкопоранена людина. Саме до неї намагалися добратися медики, але швидку допомогу обстріляли.

Він зазначив, що українські військові відійшли від Кремінної для перегрупування. За його словами, позиційні бої тривають у Рубіжному та Попасній.

При цьому наголосив, що "маріупольська ситуація" нині спостерігається в Рубіжному, Попасній, Гірській громаді. "Понад 70% руйнувань. Населені пункти-привиди", - сказав Гайдай. При цьому він наголосив, що тимчасово окуповані території ніхто кидати не збирається, ЗСУ відвоює кожен сантиметр нашої землі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що атаки на Кремінну Луганської області тривали три дні, російські окупанти розстрілюють усі автомобілі, які бачать.

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