В результаті ракетного удару по Миколаєву дістала поранення одна людина.
Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС у Миколаївській області в соціальній мережі Facebook.
"Вранці, 18 травня, після ворожого ракетного удару, сталося руйнування і виникла пожежа в приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Пожежники вогонь загасили.
За даними рятувальників, в результаті ракетного удару одна людина отримала осколкові поранення.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу РФ, яка повинна була забезпечити проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва.