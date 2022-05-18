В результаті обстрілу виникла пожежа.

В результаті ракетного удару по Миколаєву дістала поранення одна людина.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС у Миколаївській області в соціальній мережі Facebook.

"Вранці, 18 травня, після ворожого ракетного удару, сталося руйнування і виникла пожежа в приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Пожежники вогонь загасили.

За даними рятувальників, в результаті ракетного удару одна людина отримала осколкові поранення.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу РФ, яка повинна була забезпечити проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва.

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