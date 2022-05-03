Окупанти намагаються прорватися на територію заводу.

Російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") у коментарі "Українській правді" заявив, що окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу.

"Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм "Азовсталі", - сказав він.

Спочатку про штурм "Азовсталі" у своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Просто зараз пробують прорватися на територію заводу. Інформацію підтверджує заступник командира полку "Азов". Більше деталей поки немає", - зазначав він.

Цаплієнко нагадав, що перед штурмом авіація РФ кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя.

У Міноборони РФ вже знайшли виправдання для штурму та цинічно заявили, що "почали знищувати вогневі позиції "Азова" та ЗСУ на "Азовсталі", коли ті порушили режим тиші".

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" в Маріуполі. Перша група приблизно з 100 осіб виїхала на підконтрольну територію. 2 травня вони прибули до Запоріжжя.

Вранці 2 травня в Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. У мерії Маріуполя додали, що також є попередня домовленість про залучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і залучення колон з власного транспорту.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, з бомбосховищ, розташованих на території "Азовсталі", вже вдалося вивести понад 100 осіб.

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