Перша група приблизно зі 100 осіб вже йде на підконтрольну територію.

Щойно почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в сховищі підприємства "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже йде на підконтрольну територію. Будемо завтра зустрічати їх у Запоріжжі. Спасибі нашій команді! Зараз вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією інших цивільних з території заводу".

Як повідомляє Reuters, в ООН підтвердили евакуацію з Маріуполя. Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів і прибув на завод в Маріуполі вранці в суботу за місцевим часом, йдеться в повідомленні Червоного Хреста.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. З першого дня вторгнення Маріуполь був найгарячішою точкою в Україні. Домовленості про зелені коридори систематично порушувалися. Евакуаційні конвої обстрілювалися, що ускладнювало евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. Місто стерте з лиця землі.