Щодо питання гуманітарного коридору для поранених українських військових, то це окрема процедура.

З бомбосховищ, що розташовані на території "Азовсталі", сьогодні вдалося вивести більш як 100 людей.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сподіваємось, що ворожі війська дадуть можливість людям евакуюватися та добратися на територію, підконтрольну нашій державі. Ми розуміємо, що ця гуманітарна операція знаходиться під контролем президента України та віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Але все проходить дуже-дуже складно", - підкреслив мер.

Бойченко зазначив, що, наразі, є домовленість про евакуацію цивільних мирних мешканців Маріуполя. Щодо питання гуманітарного коридору для поранених українських військових, то це окрема процедура.

"Зелений коридор для поранених військових - окремий процес. Дане питання я поки не можу коментувати, але знаю що перемовини досі тривають", - сказав він.

Також Бойченко пояснив, що собою представляє фільтрація населення, яку проводять російські окупанти для тих, хто хоче виїхати з Маріуполя.

"Під виглядом виїзду на підконтрольну Україні територію, окупанти створюють всі можливі перепони, щоб насправді депортувати маріупольців до російської території. Як справжні фашисти, вони розгорнули 4 центри на околицях міста, в яких утримуються мирні мешканці, що хочуть евакуюватись. В цих таборах люди чекають по два тижні, у них відбирають всі документи. Чоловіків примусово перенаправляють до в'язниць, де в одній маленькій кімнаті тримають по 10 -15 осіб, дають тільки воду, їжу взагалі не дають. Потім роздають якісь довідки власного зразка і примусово вивозять на російську територію", - зазначив мер Маріуполя.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" у Маріуполі.

Перша група приблизно зі 100 осіб виїхала на підконтрольну територію. Сьогодні, 2 травня, вони прибули до Запоріжжя.

Також сьогодні зранку в Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. У мерії Маріуполя додали, що також є домовленість попередня, щодо долучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і долучення колон з власного транспорту

Зазначимо, що понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Російської Федерації. Російські загарбники не отримують підтримку від населення, а відтак вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території — везуть їх у фільтраційні табори.

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