Російсько-окупаційні війська три дні поспіль обстрілюють село Водяне на Донеччині.
Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє на Facebook-сторінці прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
"Факти фіксації та верифікації, здійснені представниками української сторони СЦКК та військовослужбовцями ЗС України, свідчать про те, що впродовж трьох днів - 25, 26 та 27 квітня - найманці РФ тричі вели обстріли населеного пункту Водяне та передових позицій ЗС України поблизу нього", - йдеться у повідомленні.
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Окупанти застосовують заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібру 120 мм з вогневих позицій, які розташовані в межах населених пунктів Саханка, Ужівка, Пікузи та Верхньотошківське, таким чином наражаючи на небезпеку мирне населення.
"Тільки завдяки неймовірному везінню осколково-фугасний снаряд, випущений з гармати "Нона", який 14 квітня влучив у будинок сімейства Сухих, не вибухнув. На підльоті до цілі підривач від’єднався. Військовослужбовці успішно вилучили та утилізували небезпечну знахідку", - повідомляє українська сторона СЦКК.
Уточнюється, що маркування на вцілілому боєприпасі є доказом того, що зброю найманцям на тимчасово окупованих територіях постачає РФ.
Про всі порушення українська сторона СЦКК повідомила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
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