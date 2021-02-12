Поблизу Павлополя внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Водяне. «На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь», - зауважили у штабі.

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Двічі застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил біля населеного пункту Золоте-4.

Поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який було вчасно подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, поблизу Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Світлана Закелова