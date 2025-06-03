Пєсков заявив, що Путін отримував інформацію про атаку "в режимі онлайн".

У Кремлі нарешті зробили заяву про українську операцію "Павутина" - масштабну дронову атаку на російські аеропорти. З відповідним коментарем виступив прес-секретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін отримував інформацію про атаки України на Росію в неділю "в режимі онлайн".

При цьому Пєсков для конкретних заяв про атаку запропонував дочекатися підсумків слідства.

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"Триває слідство, яке розпочав Слідчий комітет РФ. І була також заява Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони", - сказав він.

Операція "Павутина" - удар по російській авіації

Операція "Павутина" - масштабна атака дронів СБУ та ГУР на російські авіабази 1 червня 2025 року. Унаслідок ударів було знищено або пошкоджено щонайменше 13 стратегічних літаків, включно з Ту-95, Ту-160 і А-50. Це одна з найуспішніших повітряних операцій України, яка продемонструвала вразливість Росії в глибокому тилу і знизила її здатність наносити ракетні удари.

У Повітряних силах зазначили, що після операції Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах у глибокому тилу окупанти не зможуть тривалий час здійснювати терористичні атаки на Україну.

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