'Це не просто епізод': Шмигаль заявив, що 'Павутина' може повторитись

Очільник уряду зауважив, що ця операція була необхідною на тлі невдалих переговорів та посилення ударів Росії по мирних містах.

Спецоперація Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" була необхідною для покращення безпекової ситуації на тлі постійних російських атак на цивільну інфраструктуру та населення. Це може повторитися, заявив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль в інтерв'ю France 24.

За словами очільника уряду, для України це була дуже цілеспрямована військова операція, особливо на тлі переговорів, які не приносять прогресу.

"Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, а росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують атакувати Україну щоночі, щодня, відбуваються постійні ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру. Тож у нас немає вибору – ми повинні знищити їхній військовий потенціал і не дати їм можливості це робити", – зазначив Шмигаль.

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"Павутина" доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у цій війні, додав прем'єр. Шмигаль наголошує, що технології змінюють поле бою. Ба більше, він заявив, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості. Він зазначив:

"Це не просто епізод, це може повторитися. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати в Чорному морі, і ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників".

Водночас він зауважив, що Україна потребує від союзників ракет дальнього радіуса дії, щоб знищити російську логістину на окупованих територіях та поблизу кордону.

Операція "Павутина" - як СБУ принизила російську авіацію

Операція "Павутина" — масштабна атака дронів СБУ та ГУР на російські авіабази 1 червня 2025 року. Внаслідок ударів було знищено або пошкоджено щонайменше 13 стратегічних літаків, включно з Ту-95, Ту-160 та А-50. Це одна з найуспішніших повітряних операцій України, яка продемонструвала вразливість Росії в глибокому тилу та знизила її здатність завдавати ракетних ударів.

У Повітряних силах зазначили, що після операції Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах у глибокому тилу окупанти не зможуть тривалий час здійснювати терористичні атаки на Україну.

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