Рішення суду розповсюджується на активи зрадника і членів його родини. Юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості.

В Службі безпеки України повідомили, що суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій частині регіону. Прізвище СБУ не називає, але, ймовірно, йдеться про Едуарда Репілевського.

"Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України. Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії "ОПЗЖ" і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників. За це гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації.

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Репілевський, будучи, керівником так званої "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції", організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 111-1 ("колабораційна діяльність") та ч. 2 ст. 111 ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

В СБУ зазначають, що колаборант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави, йому загрожує довічне ув’язнення.

В СБУ повідомили, що корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

Зрадники України з ОПЗЖ

У березні Рух ЧЕСНО, серед зрадників найбільше представників Партії регіонів, ОПЗЖ, Комуністичної партії та Оппоблоку.

У червні 2022 року Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

У квітні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у парламенті.

У березні РНБО заборонила діяльність ряду політичних партій через зв'язки з російським агресором, зокрема, ОПЗЖ, "Партія Шарія".

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