Окупанти продовжують свої загарбницькі дії / Колаж УНІАН / фото DeepState, Вікіпедія

Попри оголошене кремлівським правителем Путіним "великоднє перемир'я", російські загарбницькі війська продовжують просуватися на фронті.

Про це свідчать оновлення мапи бойових дій від аналітичного проєкту DeepState. Згідно з опублікованими в його Telegram-каналі даними, армія Російської Федерації окупувала населений пункт Катеринівка, що на Лиманському напрямку:

"Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці".

Великоднє перемир'я

Нагадаємо, ​19 квітня Путін оголосив одностороннє "великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 до опівночі 20 квітня. Українська влада скептично поставилася до його заяви, оскільки вже незабаром у Києві було оголошено повітряну тривогу. 

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова діяти дзеркально: дотримуватися тиші там, де її дотримується Росія, і реагувати на обстріли відповідно. Він також запропонував продовжити перемир’я на 30 днів, але Москва не надала офіційної відповіді на цю пропозицію ​

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Росія не припинила вогонь повністю, як обіцяла, а президент повідомив про велику кількість штурмів та обстрілів на фронті.

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