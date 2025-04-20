Також окупанти мають інші просування на фронті.

Попри оголошене кремлівським правителем Путіним "великоднє перемир'я", російські загарбницькі війська продовжують просуватися на фронті.

Про це свідчать оновлення мапи бойових дій від аналітичного проєкту DeepState. Згідно з опублікованими в його Telegram-каналі даними, армія Російської Федерації окупувала населений пункт Катеринівка, що на Лиманському напрямку:

"Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці".

Великоднє перемир'я

Нагадаємо, ​19 квітня Путін оголосив одностороннє "великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 до опівночі 20 квітня. Українська влада скептично поставилася до його заяви, оскільки вже незабаром у Києві було оголошено повітряну тривогу.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова діяти дзеркально: дотримуватися тиші там, де її дотримується Росія, і реагувати на обстріли відповідно. Він також запропонував продовжити перемир’я на 30 днів, але Москва не надала офіційної відповіді на цю пропозицію ​

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Росія не припинила вогонь повністю, як обіцяла, а президент повідомив про велику кількість штурмів та обстрілів на фронті.

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