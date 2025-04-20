"Великоднє перемир'я" відзначилося системним його порушенням збоку агресора.

Під вечір російські окупанти збільшили застосування важкого озброєння на фронті, всупереч оголошеному Кремлем "перемир'ю". Про це по відомив у своєму Телеграм президент Володимир Зеленський із посиланням на дооповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію станом на 16:00.

"Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами", - розповів Зеленський.

За даними президента, найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку. Крім того росіяни не дотримуються перемир'я у Курській області, а також на Сіверському та інших напрямках на Донеччині.

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"На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Сили оборони будуть діяти "абсолютно дзеркально". Також президент відзначив необхідність подальшого тиску на Москву, а у разі нових домовленостей про перемир'я - потрібен реальний контроль за діями агресора.

"Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає", - зазначив очільник держави.

Великоднє перемир'я: останні новини

Як писав УНІАН, від учорашнього вечора на фронті мало би початися "великоднє перемир'я", яке в односторонньому порядку оголосив Кремль. І хоча загалом інтенсивність боїв знизилася, про повну тишу не йшлося від самого початку. А вже з ранку ворог почав нарощувати кількість обстрілів з важкого озброєння.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що 30-годинне перемир'я було потрібне лише для того, аби пом'якшити ставлення Трампа до Росії на тлі напруженості останніх тижнів. Крім того, це гарний привід звинуватити Україну у зриві цього перемир'я.

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