Міністр зауважив, що РФ досі не відповіла на пропозицію України продовжити перемир’я.

Україна досі не почула відповіді Російської Федерації на свою пропозицію продовжити перемир’я до 30 днів, а тим часом російські війська продовжують атакувати українські позиції, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на платформі Х.

"Щодо так званого "великоднього припинення вогню", то ми досі не почули відповіді Москви на нашу пропозицію продовжити перемир’я до 30 днів. Незважаючи на деяке зниження бойової активності вчора та сьогодні, російські війська продовжують атакувати українські позиції", - написав він.

Сибіга додав, що "Україна реагує належним чином і відповідально", зокрема відповідає взаємністю "як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається".

Відео дня

За словами міністра, головне питання полягає в тому, що досі немає відповіді від РФ щодо продовження режиму припинення вогню після опівночі. На його думку, подальші дії окупантів "покажуть справжнє ставлення Росії" до можливого миру.

"Дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції про 30-денне повне припинення вогню. Вони покажуть, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи вчорашні заяви Путіна (Володимир Путін - російський диктатор, - ред.) були просто маніпуляціями", - зазначив Сибіга.

"Великоднє перемир’я": важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" у війні проти України з 18-ї години 19 квітня до 00:00 21 квітня. Він заявив, ніби наказав на цей період зупинити всі бойові дії. У Кремлі зазначили, що очікують від України такого ж кроку.

Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити великоднє перемир'я на 30 днів. Він нагадав, що РФ ігнорує запропоноване США повне та безумовне припинення вогню терміном на 30 днів вже 39 днів, і зазначив, що в разі, якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі.

Велика Британія також закликала російського диктатора не обмежуватися одноденною паузою в рамках "великоднього перемир'я", а піти на повне припинення вогню в Україні. Відповідну заяву поширило Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що пауза дасть змогу провести переговори щодо справедливого і міцного миру.

Вас також можуть зацікавити новини: