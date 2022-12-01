Загарбників планують підселяти до всіх, у кого є трикімнатна квартира.

У селищі Мирне під Мелітополем Запорізької області російських військових планують заселяти до місцевих мешканців, які володіють трикімнатними квартирами.

Як повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, це повʼязано з прибуттям загарбників після відступу росіян з Херсона. Велика кількість військових розмістилася в селах поблизу Мелітополя.

"Це така безпрецендентна територіальна громада біля міста Мелітополя, де майже єдиний голова територіальної громади став колаборантом. Два тижні ми інформували про те, що він сам за руку водив росіян та намагався розмістити їх у квартирах та будинках в цьому селищі", – заявив Федоров.

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За його словами, колаборант заявив, що якщо хтось має трикімнатну квартиру, то в одну з кімнат люди мають поселити російських військових.

Ситуація в Мелітополі та біля міста: що відомо

Російські загарбники декілька днів поспіль глушать мобільний зв’язок у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, зазвичай таке стається під час перекидання військової техніки та боєприпасів через місто.

В ніч на 30 листопада українські воїни вдарили по базі російських "мобіків", яких розселили у клубі села Мирне, що за 30 км від окупованого Мелітополя. Очевидці повідомляють про 2-3 гучних вибухи.

Крім того, Сили оборони України пошкодили залізничний міст поблизу села Старобогданівка Запорізької області (40 км від Мелітополя). Цей міст російські загарбники використовували для доставки озброєння та військової техніки.

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