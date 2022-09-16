Володимир Зеленський наголосив, що реальний захист свободи та цінностей вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні.

Підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні наприкінці 204-го дня війни.

"Загалом підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі. Що якіснішу підтримку ми маємо, то швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції та США, які прибули в Київ", - заявив глава держави.

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Він наголосив, що реальний захист свободи та цінностей вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні.

Нагадаємо, також Зеленський розповів про реалізацію Україною домовленостей щодо членства в ЄС. Президент запевнив, що влада докладе всіх зусиль для досягнення цієї мети.

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