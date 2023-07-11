На Бахмутському напрямку протитанковий розрахунок 30 окремої механізованої бригади перетворили на брухт багато російської техніки.
Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, спочатку бійці спалили зі "Стугни-П" ворожий пікап з особовим складом росіян і боєприпасами.
А згодом, на іншій позиції, воїни побачили ворожий МТЛБ і також перетворили його на брухт.
"Це був гарний подарунок від армійців для командира відділення, який напередодні святкував день народження", - додав Сирський.
Втрати РФ у війні проти України - останні новини
Станом на сьогодні бойові втрати російських окупантів майже сягнули близько 234 480.
Крім цього, спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили нову партію росіян і ворожої техніки. Зокрема, 2 ворожі танки, 2 САУ "Акація", 3 гармати "Гіацинт-Б", 2 броньовики, станція РЕБ "Поле-21", камеру відеоспостереження, 25 авто, 3 вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами. Крім того, 72 окупанти різко "вибули з чату".