Вдала атака сталася на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку протитанковий розрахунок 30 окремої механізованої бригади перетворили на брухт багато російської техніки.

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, спочатку бійці спалили зі "Стугни-П" ворожий пікап з особовим складом росіян і боєприпасами.

А згодом, на іншій позиції, воїни побачили ворожий МТЛБ і також перетворили його на брухт.

"Це був гарний подарунок від армійців для командира відділення, який напередодні святкував день народження", - додав Сирський.

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Станом на сьогодні бойові втрати російських окупантів майже сягнули близько 234 480.

Крім цього, спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили нову партію росіян і ворожої техніки. Зокрема, 2 ворожі танки, 2 САУ "Акація", 3 гармати "Гіацинт-Б", 2 броньовики, станція РЕБ "Поле-21", камеру відеоспостереження, 25 авто, 3 вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами. Крім того, 72 окупанти різко "вибули з чату".

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