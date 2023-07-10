Важкі бої тривають майже по всій лінії фронту. За минулу добу, 9 липня, українські захисники ліквідували 440 російських окупантів.
Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook повідомив, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 234 480 (+440 за минулу добу);
- танків ‒ 4085 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2);
- артилерійських систем – 4371 (+5);
- засобів ППО ‒ 414 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн– 6937 (+8);
- спеціальної техніки ‒ 632 (+4).
Також знищено від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України :
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 309;
- РСЗВ – 668;
- крилатих ракет ‒ 1271;
- кораблів /катерів ‒ 18.
Ситуація на фронті станом на 10 липня 2023 - що відомо
Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
В той же час російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.