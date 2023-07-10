Українські захисники перетворили на брухт десятки одиниць техніки.

Важкі бої тривають майже по всій лінії фронту. За минулу добу, 9 липня, українські захисники ліквідували 440 російських окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook повідомив, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 234 480 (+440 за минулу добу);

танків ‒ 4085 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 7966 (+2);

артилерійських систем – 4371 (+5);

засобів ППО ‒ 414 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн– 6937 (+8);

спеціальної техніки ‒ 632 (+4).

Також знищено від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України :

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літаків – 315;

гелікоптерів – 309;

РСЗВ – 668;

крилатих ракет ‒ 1271;

кораблів /катерів ‒ 18.

Ситуація на фронті станом на 10 липня 2023 - що відомо

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

В той же час російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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