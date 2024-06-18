Подоляк: Лінія фронту була ближче до РФ, якби Україні раніше 'розв'язали руки'

Снаряди та дозвіл бити західною зброєю по території Росії допомогли ЗСУ зупинити наступ РФ. Якби Україні "розв’язали руки" з 2022 року, то сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче до кордонів РФ.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram. Він зазначив, що РФ розпочала наступ на Харківщину 10 травня, а вже у середині червня можна впевнено сказати, що ця "операція" стала для окупантів однією з найфатальніших за час війни.
"Через величезні втрати противник змушений перекидати резерви з інших напрямків, але навіть із ними не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, що стоїть лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія вже остаточно довела фейковість багатьох традиційних міфів про "міць Росії", - зазначив Подоляк.
Він наголосив, що українську оборону зміцнили два вирішальні чинники:
- вчасне надходження військової допомоги, насамперед артилерійських снарядів;
- дозвіл завдавати ударів західною далекобійною зброєю по військових об’єктах на території РФ.
"РФ "уміє" воювати, тільки коли для неї не існує заборон та конвенцій, а жертву мають суворо обмежувати у форматах відповіді. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу. Так от. Простий висновок. Якби снаряди й розв’язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з РФ", - зазначив Подоляк.
Удари по РФ - актуальні новини
Як раніше писав УНІАН, Європа посилює тиск на США щодо розширення територій РФ, по яких Україна може завдавати ударів. Європейські союзники вважають, що довге зволікання з такими рішеннями завдають шкоди здатності Києва захистити себе.
"Якщо озирнутися назад на перебіг конфлікту, то можна виявити низку областей, де ми не хотіли чогось робити, а потім зробили це", - сказав один із високопоставлених чиновників Міністерства оборони на умовах анонімності.