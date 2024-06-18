Подоляк: Лінія фронту була ближче до РФ, якби Україні раніше 'розв'язали руки'

Він також зазначив, що дозвіл бити західною зброєю по території РФ був ключовим фактором, який зупинив наступ на Харківщині.

Снаряди та дозвіл бити західною зброєю по території Росії допомогли ЗСУ зупинити наступ РФ. Якби Україні "розв’язали руки" з 2022 року, то сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче до кордонів РФ.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram. Він зазначив, що РФ розпочала наступ на Харківщину 10 травня, а вже у середині червня можна впевнено сказати, що ця "операція" стала для окупантів однією з найфатальніших за час війни.

"Через величезні втрати противник змушений перекидати резерви з інших напрямків, але навіть із ними не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, що стоїть лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія вже остаточно довела фейковість багатьох традиційних міфів про "міць Росії", - зазначив Подоляк.

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Він наголосив, що українську оборону зміцнили два вирішальні чинники:

вчасне надходження військової допомоги, насамперед артилерійських снарядів;

дозвіл завдавати ударів західною далекобійною зброєю по військових об’єктах на території РФ.

"РФ "уміє" воювати, тільки коли для неї не існує заборон та конвенцій, а жертву мають суворо обмежувати у форматах відповіді. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу. Так от. Простий висновок. Якби снаряди й розв’язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з РФ", - зазначив Подоляк.

Удари по РФ - актуальні новини

Як раніше писав УНІАН, Європа посилює тиск на США щодо розширення територій РФ, по яких Україна може завдавати ударів. Європейські союзники вважають, що довге зволікання з такими рішеннями завдають шкоди здатності Києва захистити себе.

"Якщо озирнутися назад на перебіг конфлікту, то можна виявити низку областей, де ми не хотіли чогось робити, а потім зробили це", - сказав один із високопоставлених чиновників Міністерства оборони на умовах анонімності.

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