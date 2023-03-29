Військовий зазначив, що інтенсивність боїв на Авдіївському напрямку дуже висока. У місті дійсно небезпечно.

Російські окупанти переключилися з Бахмута на Авдіївку. Там зараз коїться справжня м'ясорубка.

Як повідомив боєць окремого загону спеціального призначення "Майкл" в ефірі каналу 1+1, інтенсивність боїв в Авдіївці висока, ситуація останніми днями загострилася.

"Якщо раніше ворог завдавав періодично авіаудари, зараз завдає систематично. Артилерія працює в режимі нон-стоп. У місті справді небезпечно перебувати. Було прийнято рішення обмежити рух у місті, як для журналістів, так і для волонтерів", - розповів воїн.

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За словами "Майкла", Авдіївку штурмують регулярні війська РФ та бойовики так званої "ДНР". Щодо "вагнерівців" на цьому напрямку воїн зазначив, що їх поки там не фіксують, попри інформацію ЗМІ.

"Ворог намагається по-різному штурмувати. Була й тактика м'ясорубки - вони масово наступали. Застосовували тактику маневру - засилали малу групу для штурму, а інша була на прикритті. Ворог використовує різні тактики задля досягнення цілей", - зазначив воїн.

"Майкл" зазначив, що росіяни хочуть будь-що оточити Авдіївку та знищити її повністю. Це покращить їм тактичне положення, адже українським воїнам буде важче вести міські бої серед руїн. Якщо тактика оточення не спрацює, росіян будуть шукати слабкі місця в обороні для досягнення будь-яких успіхів.

Воїн зауважив, що окупанти штурмують Авдіївку не через її стратегічну важливість, а лише для того, щоб досягти якихось територіальних успіхів.

"У них не вийшло на Бахмуті - вони переключилися на Вугледар. У них не вийшло на Вугледарі - вони намагаються це зробити в Авдіївці. Зрозуміло, що окупанти намагатимуться покращити своє положення хоч десь", - додав воїн.

Бої за Авдіївку

Останніми тижнями окупанти значно посилили наступ на Авдіївському напрямку. Це сталося на тлі поразки у Вугледарі та незначних успіхів в Бахмуті. Інститут вивчення війни 23 березня повідомив, що російські окупанти змінили пріоритет з Бахмута на інші напрямки, зокрема на Авдіївку.

Голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що місто закрите на в'їзд з 27 березня, в тому числі для волонтерів та журналістів.

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