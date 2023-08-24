В розвідці вважають, що для визначення того, чи дійсно Пригожин був на борту літака, треба проводити надретельну перевірку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували можливу загибель ватажка приватної військової кампанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Бажаємо успіхів усім учасникам змагань", - прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Ми-Україна". "Насправді історія дуже красномовна. Якщо ми говоримо про державу, яка відбулася, цивілізовану, якщо є заколот із порушенням закону, то ситуація вирішується через суди й розслідування. Якщо ми говоримо принаймні про мафію і банду, то там є якісь поняття, домовились значить домовились. Якщо це failed state (держава, яка не відбулася - УНІАН), і власне, навіть не понятійна історія, то бачимо такі методи, які будуть мати наслідки для самого утворення, яке називається Російська Федерація", - висловив думку Юсов.

Також він розповів чи може катастрофа літака бути помстою після спроби заколоту Пригожина.

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"Їдять одне одного вони давно вже, просто у різний спосіб і готують по-різному. Когось варять на повільному вогні, когось смажать швидко, а когось їдять сирим, просто солять. Насправді припускати імовірність якоїсь випадкової аварії - це може лише російська пропаганда. Зрозуміло, що це умисний терористичний акт, або ураження ззовні, або в середині, - треба ще розбиратися. Тобто, це ліквідація низки осіб. Для чого і як? Далі ми ще раз підкреслюємо, що бачимо ціну слова колективного Путіна і усього його режиму", - сказав Юсов.

Також він сказав, чи дійсно Пригожин був на борту літака, треба здійснювати надретельну перевірку.

Юсов вважає, що оскільки Росія - це велика за територією держава, то лише одна така структура як приватна військова кампанія "Вагнер", не спричинить дуже стрімких і швидких руйнувань у цій країні.

"Але це може започаткувати чергові процеси, дати чергові тріщини, так чи інакше для режиму Путіна. Це чергові речі, які підмивають підвалини цього режиму і його існування", - зазначив Юсов.

Смерть Пригожина

Ввечері 23 серпня у РФ розбився літак. Згодом стало відомо, що він належав Пригожину. На борту літака знаходилося 10 людей, включно з самим Пригожиним. Усі вони загинули.

Іноземні експерти та аналітики висувають різні версії щодо замовників ліквідації ватажка "вагнерівців". Найпоширенішою є версія про те, що наказ на вбивство Пригожина віддав Путін.

Сьогодні український президент Володимир Путін прокоментував смерть ватажка найманців, заявивши, що Україна не має ніякого відношення до цієї події.

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