За словами Ігната, рішення про збиття цілей треба приймати дуже швидко та комплексно. Також він розповів, коли окупанти застосовують дрони-імітатори.

У Повітряних силах ЗСУ навчилися відрізняти ударні дрони типу "Шахед" від безпілотників-імітаторів.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що завершуючи нічний обстріл, ворог часто продовжує його вдень – агресор має можливість протягом всієї доби випускати ударні дрони та дрони-імітатори. Однак, за його даними, сьогодні вночі росіяни атакували Україну, в основному, "Шахедами" - з 35 БПЛА збито 11.

Як зазначив Ігнат, атакувались переважно прифронтові території, до яких відносяться Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька. У таких випадках ворогу немає сенсу застосовувати імітатори. Їх залучають, коли атакують вглиб країни, під час масованих атак, щоб перевантажити протиповітряну оборону.

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Наприклад, коли над Україною було 728 безпілотників та ще ракети - загалом понад 740 повітряних цілей, серед них, за словами Ігната, було 415 дронів-імітаторів.

Як пояснив військовий, дрони-імітатори намагаються знешкоджувати "придушенням", або вони самі припиняють своє існування. Таким чином, коли БПЛА залітає у певну зону, Повітряні сили можуть їх розпізнати. Є певні ознаки, як зазначив Ігнат, по параметрах польоту.

"Радіолокаційно можна десь припускати з великою часткою вірогідності, що це – "Пародія"… Є у нас і візуальні пости спостереження й акустичні системи, які по звуку (впізнають – УНІАН), тому, що ті мають електродвигуни, а у "Шахедів" - гучний двигун, через що їх називають "мопедами"... Всі ці ознаки узагальнюються та приймається рішення, як працювати по цілях", - розповів військовий.

Він акцентував, що рішення потрібно прийняти дуже швидко: в одному регіоні може працювати авіація, в іншому – ППО: процес треба організувати так, щоб підрозділи ЗСУ не заважали один одному.

Ігнат додав: "Основна проблема це "Шахеди". По них працюють усі Сили оборони – від авіації до мобільних вогневих груп та дронами-перехоплювачами". Що до останніх, за словами начальника управління комунікацій, зараз немає відповідної кількості екіпажів дронів-перехоплювачів, процес їх створення триває.

Загалом Сили оборони вже збили 25 тис. російських "шахедів", з 160 ракет "Кинджал" збито 48 й це, як зазначив Ігнат, добрий результат.

Повітряні атаки окупантів

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Київ залишається серед пріоритетних цілей російських окупантів, не зважаючи на те, що цей тиждень в столиці України був відносно спокійним. За його словами, протиповітряна оборона робить все можливе, Київ має потужний захист, але цього не достатньо для того, щоб вберегтися від балістики. Ігнат зазначив, що Київ - величезне місто, та систем Patriot, які є в наявності, наразі не вистачає для відповідного захисту.

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