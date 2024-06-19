Усі "шахеди", які атакували область, були збиті.

Вночі над Львівською областю військові протиповітряної оборони збили 5 з 5 "шахедів".

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на ПвК "Захід" станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "шахед".

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Крім того, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у Малехові зафіксовано приліт. За попередньою інформацією, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон, а у приватному секторі вибито вікна у 5 будинках.

"Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця... Стан середньої важкості", - деталізував Садовий.

Повітряна тривога на Львівщині

Сьогодны о 2:37 в області оголошували повітряну тривогу. Як повідомляв тоді очільник ОВА Козицький, у повітряному просторі Львівської області зафіксували ворожі безпілотники. Їхній курс постійно змінювався. Він повідомляв, що один з БПЛА дістався Львова.

О 4:29 в області знову оголошували тривогу. "Шахед" такж постійно змінював курс. О 5:24 в області дали відбій.

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