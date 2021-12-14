Помічник генерального секретаря НАТО та командувач Операції об’єднаних сил обговорили безпекову ситуацію у районі проведення ООС.

Помічник генерального секретаря НАТО Девід Кеттлер та командувач Операції об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк обговорили безпекову ситуацію у районі проведення ООС.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що під час брифінгу, який відбувся на командному пункті однієї з бригад, представникам НАТО була доведена обстановка, яка склалася на приморському напрямку.

У ході брифінгу, в якому також взяли участь представники сектора безпеки і оборони України, іноземним делегатам були представлені дані, що свідчать про порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи.

Крім цього, були продемонстровані відеозаписи, які підтверджують застосування противником великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних БПЛА та наслідки застосування цього озброєння.

По завершенню брифінгу учасникам зустрічі надали можливість побувати на передових позиціях в районі населеного пункту Широкине та на власні очі побачити зруйновану російським агресором цивільну інфраструктуру.

На завершення зустрічі сторони визначили наступні кроки розвитку співпраці та обмінялися сувенірами.

Діалог України й НАТО на тлі загрози наступу РФ

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг у четвер, 16 грудня, зустрінуться у штаб-квартирі Альянсу.

Після зустрічі Зеленський та Столтенберг дадуть спільну прес-конференцію.

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Автор: Тетяна Герасименко