Водночас секретар РНБО не виключає, що ситуація може змінитися вже завтра.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує, що кількість солдат, яку Російська Федерація стягнула до кордону, не становить загрози Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам під час презентації системи моніторингу користування надрами.

Він нагадав, що у жовтні й листопаді в іноземних медіа з'являлися повідомлення про "великі рухи" російських військ біля кордонів України.

"Ми цих великих рухів не бачили. Ми до цього просто вже звикли. Ми розуміємо, що відбувається в той чи інший день, в той чи інший час", - заявив Данілов.

"Чи є на сьогоднішній день загроза нашій країні? Звичайно є. Вона є постійно. Починаючи з 2014 року, ми знаходимося в активній фазі з'ясування стосунків з Російською Федерацією. І це не наша провина. Ми ні на кого не нападали", - сказав секретар РНБО.

"Те, що сьогодні є, я можу сказати, що ми відслідковуємо. Ситуація знаходиться під контролем. Навчання вони проводять постійно. Інша справа, що раніше на це не так звертали увагу", - наголосив Данілов.

Він сказав, що Україна контролює ситуацію, а розвідка продовжує працювати.

"Те, що ми бачимо на супутниках, давайте з вами відрізняти. Коли навесні було велике скупчення саме особового складу, коли безпосередньо були солдати (РФ), - це була одна ситуація. Сьогодні кількість солдат не є загрозливою для нашої країни", - наголосив Данілов.

При цьому, за його словами, РФ постійно здійснює пересування техніки.

Також він зазначив, що Росія постійно розгортає табори біля кордонів, але там на сьогодні немає такої кількості людей, яке стало б загрозою для нашої країни.

"Але це не значить, що це не буде відбуватися завтра. Ми знаходимося у вкрай складній ситуації", - додав Данілов.

Він закликав також ширше дивитися на процеси, які відбуваються у світі, не тільки з точки зору ситуації в Україні.

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Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Віталій Саєнко