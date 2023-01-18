Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував закриття популярного сайту YouTube для громадян РФ.
За його словами, покарання за використання відеохостингу торкнеться всіх росіян, цитує Пригожина його особиста прес-служба.
"А тепер я вам по секрету скажу одну річ. Як би не ламали собі зуби покидьки, які роблять вигляд, що беруть участь, а насправді, заважають нам в спецоперації, які носять російські прапори на 9 травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть в Дубай грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закритий. А ті, хто активно користуються YouTube, в свою чергу, будуть виявлені і понесуть заслужене покарання, після того, як він буде заборонений", - сказав він.
Цікаво, що говорячи про якихось "родичів за кордоном", які "їдуть в Дубай грати в гольф", Пригожин практично прямо "наїхав" на міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його дочку Ксенію. Раніше вона зі своїм чоловіком, блогером Олексієм Столяровим, показала, як розважається в Дубаї.
Ще одну людину з путінської системи, депутата-"єдинороса" Дениса Долженка із законодавчих зборів Вологодської області, також наздогнав шквал обурення. Чоловік на новорічних з'їздив відпочити в Емірати й виклав звідти кілька знімків. Один з них був спільним фото з Ксеній Шойгу.
Під фото Долженко вказав геотег "Вологда", проте ЗМІ швидко визначили по фото вивіску і місцезнаходження бутіка Louis féraud, якого немає у Вологді, але він є в торговому центрі the Dubai Mall. 17 січня Долженко був виключений з фракції "Єдина Росія".
Роль Пригожина в оточенні Путіна
Засновник приватної військової компанії"Вагнер" Євген Пригожин все ще залишається улюбленцем глави РФ Володимира Путіна і його прямим політичним "спадкоємцем".
У британській розвідці вважають, що нещодавнє призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на пост керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні деякі можуть трактувати як своєрідне зниження ролі Пригожина.
Однак значимість шеф-кухаря Путіна в придворних інтригах Кремля не можна скидати з рахунків, з урахуванням його керівництва ПВК "Вагнером".