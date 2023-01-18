Він бажає загнати росіян в абсолютну ізоляцію та обіцяє покарання для всіх, хто посміє користуватися відеохостингом.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував закриття популярного сайту YouTube для громадян РФ.

За його словами, покарання за використання відеохостингу торкнеться всіх росіян, цитує Пригожина його особиста прес-служба.

"А тепер я вам по секрету скажу одну річ. Як би не ламали собі зуби покидьки, які роблять вигляд, що беруть участь, а насправді, заважають нам в спецоперації, які носять російські прапори на 9 травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть в Дубай грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закритий. А ті, хто активно користуються YouTube, в свою чергу, будуть виявлені і понесуть заслужене покарання, після того, як він буде заборонений", - сказав він.

Цікаво, що говорячи про якихось "родичів за кордоном", які "їдуть в Дубай грати в гольф", Пригожин практично прямо "наїхав" на міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його дочку Ксенію. Раніше вона зі своїм чоловіком, блогером Олексієм Столяровим, показала, як розважається в Дубаї.

Ще одну людину з путінської системи, депутата-"єдинороса" Дениса Долженка із законодавчих зборів Вологодської області, також наздогнав шквал обурення. Чоловік на новорічних з'їздив відпочити в Емірати й виклав звідти кілька знімків. Один з них був спільним фото з Ксеній Шойгу.

Під фото Долженко вказав геотег "Вологда", проте ЗМІ швидко визначили по фото вивіску і місцезнаходження бутіка Louis féraud, якого немає у Вологді, але він є в торговому центрі the Dubai Mall. 17 січня Долженко був виключений з фракції "Єдина Росія".

Роль Пригожина в оточенні Путіна

Засновник приватної військової компанії"Вагнер" Євген Пригожин все ще залишається улюбленцем глави РФ Володимира Путіна і його прямим політичним "спадкоємцем".

У британській розвідці вважають, що нещодавнє призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на пост керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні деякі можуть трактувати як своєрідне зниження ролі Пригожина.

Однак значимість шеф-кухаря Путіна в придворних інтригах Кремля не можна скидати з рахунків, з урахуванням його керівництва ПВК "Вагнером".

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