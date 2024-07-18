За словами радника голови Офісу президента, мова йде про "революційні процеси чи перевороти" в середині самої Російської Федерації.

Програшем Росії стане не повернення території України у кордони 1991 року, а "обнулення вертикалі" правителя РФ Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, мова йде про "революційні процеси чи перевороти" в середині самої Російської Федерації.

"Чи можливо це? Це не те що можливо, це – єдиний історичний сценарій, який може бути в повному обсязі реалізований сьогодні в Росії. Чому? Тому що ми з вами вже неодноразово бачили слабкість внутрішньої силової вертикалі в Росії. Неготовність швидко і адекватно реагувати на прояви агресивних соціальних протестів. Немає кому на це реагувати. Ми з вами бачимо, що російська силова вертикаль не заточена на ефективну роботу проти збройних проявів агресії", - зазначив Подоляк. Відео дня

Він підкреслив, що зараз не вистачає зупинити Росію на лінії зіткнення за допомогою авіації.

"Якщо зупинили, тут немає Росії і вона не домінує більше в повітрі, то Росія почне суттєво програвати і пропускати велику кількість ударів по своїй території", - підкреслив Подоляк.

Він також наголосив на необхідності завдавати ракетних ударів по території країни-агресора.

"Тут не тільки про легендарні ATACMS. Це і про наші ракети, і про інші, і про Storm Shadow, і про дрони відповідної дальності. За допомогою цього буде знищена інфраструктура не тільки на окупованій території, яку контролює Росія, а й у прикордонних, і не тільки в прикордонних. 3-4 місяці роботи такого типу, і це матиме зовсім інші соціальні наслідки для Росії", - резюмував представник ОП.

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Так, окупанти застосовують усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей, найактивніше діє на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулася понад третина від усіх бойових зіткнень. Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнення.

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