Водночас на Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до десяти.

На Покровському напрямку фронту за сьогодні відбулася найбільша кількість боєзіткнень. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, ситуація на фронті характеризується активністю ворога на всіх напрямках.

Так, ворог застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей, найактивніше діє на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулася понад третина від усіх бойових зіткнень. Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Протягом доби від терористичних атак російських загарбників постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей, зокрема Угроїди, Ободи та Кремський Бугор. Під обстріл некерованих авіаційними ракетами потрапив населений пункт Журавка. Крім того, окупанти здійснюють в прикордонних районах диверсійно-розвідувальну діяльність.

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"Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули вже 11 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Липці, Веселе", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти вісім разів намагалися здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Наразі триває три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем українських військ.

"На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Берестового, три боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону", - зауважили у Генштабі.

Також сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції Сил оборони України поблизу Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а ще чотири - тривають.

Крім того, на Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Переїзне, Спірне та Берестове ЗСУ відбили п’ять атак окупаційної армії.

"На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового. Ворогом здійснено авіаційні удари штурмовою та бомбардувальною авіацією по Часовому Яру", - йдеться у зведенні.

Водночас на Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до десяти. Зосередження зусиль ворога відзначається в районах Північного та Торецька, де відбулось девять боєзіткнень, та ще одне - поблизу Нью-Йорка.

"Українські воїни відбили всі атаки противника. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне та Торецьк", - зазначили у ГШ.

Водночас на Покровському напрямку відбулася найбільша кількість боєзіткнень.

"З початку доби окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шість атак противника, дев’ять атак - ще тривають. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зауважується також, що бої продовжуються поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито шість атак окупаційної армії, ще шість боєзіткнень тривають досі.

"На Времівському напрямку противник активно застосовує авіацію, вдарив по районах населених пунктів Шевченко, Берестки, Велика Новосілка, Урожайне. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п’ять невдалих спроб атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Нестерянки", - йдеться у повідомленні.

Також на Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Українськими воїнами було відбито два невдалі штурми ворожої піхоти.

Війна в Україні - ситуація не фронті

Раніше заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з логістики та матеріально-технічного забезпечення Олесь Маляревич зауважив, що на Харківщині ворог постійно проводить перегрупування з метою відновлення сил, бо постійно зазнає великих втрат.

Зокрема, Маляревич повідомив, що в районі Глибокого росіяни проводять постійні штурмові дії, відбуваються дуже серйозні бої.

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