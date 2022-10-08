Жовтий рівень терористичної небезпеки вводиться з 20:00 8 жовтня до 20:00 23 жовтня.

Після підриву Кримського моста окупаційна Росія ввела в Криму високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив псевдоглава півострова Сергій Аксьонов.

Жовтий рівень терористичної небезпеки вводиться з 20:00 8 жовтня до 20:00 23 жовтня.

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Він буде діяти:

на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського і Красноперекопського районів;

на об'єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, палива та енергетики та промислової політики. А також на об'єктах Державного комітету з водного господарства та меліорації.

Крім того, в прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі введено "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Краснодарський губернатор Веніамін Кондратьєв попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок у бік Криму.

Підрив Кримського моста:

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджено тільки залізничну гілку, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ мають писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ЗСУ тим часом задоволені, що окупанти втратили чергову "транспортну артерію". Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

Увечері 8 жовтня росЗМІ почали повідомляти про те, що автомобільний рух по Кримському мосту відновлено.

Крім того, ввечері 8 жовтня 2022 року Путін підписав указ про посилення захисту Кримського мосту.

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