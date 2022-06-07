Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога.

Сьогодні, 7 червня, окупанти обстріляли більше ніж 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, вбили одного та поранили 6 цивільних.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у зведенні станом на 21:00.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти обстріляли більше ніж 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач.

У результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - додали в угрупованні.

Так, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки, 5 артилерійських систем, 2 бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та 3 склади з боєприпасами.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Раніше у МВС розповіли, на який ризикований крок доведеться піти для відвоювання Донбасу.

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