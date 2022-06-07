У результаті нового ворожого обстрілу Харкова постраждали три особи, повідомили в Харківській облраді.

Російські окупанти у вівторок, 7 червня, обстріляли спальний район Харкова.

У результаті ворожого обстрілу загинула одна людина, є постраждалі, написала у Facebook радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

За її даними, поки відомо про трьох поранених у результаті атаки окупантів.

"...Російські виродки знову обстріляли спальний р-н Харкова. На зараз - троє поранених, один загинув", - повідомила Попова.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася на територію України. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім скидав бомби й на житло цивільних, зокрема, у Харкові.

У ніч на 30 травня в обласному центрі в Київському районі під ворожим вогнем опинилися дев'ять вулиць. У результаті атаки окупантів постраждали три особи, обійшлося без жертв.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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