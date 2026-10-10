Реактивний 'Шахед' вперше залетів до Львова: його збила ППО

Вранці 10 жовтня російський реактивний безпілотник залетів на територію Львова. Сили протиповітряної оборони знищили його поблизу міста. За попередніми даними, загиблих, постраждалих і руйнувань немає. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, міський голова Львова Андрій Садовий та начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
О 7:19 Повітряні сили попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Винників та Львова. Згодом військові уточнили, що повітряна ціль рухається в напрямку Порту Львів.
Майже одночасно Андрій Садовий повідомив про ворожий дрон, який прямував до міста. О 7:23 міський голова уточнив, що безпілотник уже залетів на територію Львова.
Згодом Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони, а пізніше підтвердив знищення безпілотника поблизу Львова.
Повітряні сили та місцева влада повідомляли про один і той самий безпілотник, який військові ідентифікували як реактивний. Це перший відомий випадок, коли російський реактивний безпілотник залетів безпосередньо на територію Львова.
Атаки РФ - останні новини
Нагадаємо, вранці російські окупанти атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загинули 7 осіб. Серед загиблих - 3 дітей, ще 11 осіб дістали поранення. В місті багато руйнувань.
Серед травмованих – 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Внаслідок падіння російської авіабомби було повністю зруйнувано під’їзд триповерхівки, також пошкоджено інші будівлі та приватні будинки