Реактивний 'Шахед' вперше залетів до Львова: його збила ППО

Російський реактивний безпілотник вранці 10 жовтня залетів до Львова, після чого його знищили сили ППО.

Вранці 10 жовтня російський реактивний безпілотник залетів на територію Львова. Сили протиповітряної оборони знищили його поблизу міста. За попередніми даними, загиблих, постраждалих і руйнувань немає. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, міський голова Львова Андрій Садовий та начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

О 7:19 Повітряні сили попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Винників та Львова. Згодом військові уточнили, що повітряна ціль рухається в напрямку Порту Львів.

Майже одночасно Андрій Садовий повідомив про ворожий дрон, який прямував до міста. О 7:23 міський голова уточнив, що безпілотник уже залетів на територію Львова.

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Згодом Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони, а пізніше підтвердив знищення безпілотника поблизу Львова.

Повітряні сили та місцева влада повідомляли про один і той самий безпілотник, який військові ідентифікували як реактивний. Це перший відомий випадок, коли російський реактивний безпілотник залетів безпосередньо на територію Львова.

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Нагадаємо, вранці російські окупанти атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загинули 7 осіб. Серед загиблих - 3 дітей, ще 11 осіб дістали поранення. В місті багато руйнувань.

Серед травмованих – 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Внаслідок падіння російської авіабомби було повністю зруйнувано під’їзд триповерхівки, також пошкоджено інші будівлі та приватні будинки

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