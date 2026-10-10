Росіяни вдарили по 3-поверхівці в Запоріжжі: серед загиблих та поранених є діти (фото, відео)

Рятувальники ліквідували пожежу та наразі продовжують розбирати завали й шукати людей.

Вранці російські окупанти атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загинули 7 осіб. Серед загиблих - 3 дітей, ще 11 осіб дістали поранення. В місті багато руйнувань.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуації (ДСНС). "Серед травмованих – 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Внаслідок падіння російської авіабомби було повністю зруйнувано під’їзд триповерхівки, також пошкоджено інші будівлі та приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу та наразі продовжують розбирати завали й шукати людей.

"Вже семеро загиблих унаслідок російської атаки. Серед них – троє дітей... Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані", - додав голова Запорізької ОВА Михайло Семикін.

Крім того, як деталізував співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по обласному центру о 04:48.

"Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків - 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах. Значних пошкоджень зазнали три будинки. Також пошкоджено нежитлові будівлі та приміщення", - повідомив він.

Удари РФ по Запоріжжю

9 жовтня окупанти завдали шість ударів по місту, влучивши по житловій забудові. Загинула одна людина, щонайменше семеро дістали поранення, серед них – дитина. Також були пошкоджені житлові будинки та заклад позашкільної освіти.

6 жовтня російські війська атакували один із мостів через Дніпро в Запоріжжі. Рух переправою тимчасово перекрили, повідомлялося про постраждалих.

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